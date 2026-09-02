Liverpool reyndi að fá franska landsliðsmanninn lánaðan

Liverpool reyndi að fá Malo Gusto, hægri bakvörð Chelsea, til félagsins á lokadegi félagaskiptagluggans.
Samkvæmt franska blaðamanninum Fabrice Hawkins vildi Liverpool fá hinn 23 ára gamla Frakka á láni út tímabilið.
Chelsea var hins vegar ekki tilbúið að samþykkja slíkan samning og vildi aðeins ræða varanlega sölu á leikmanninum. Það varð til þess að viðræðurnar skiluðu ekki niðurstöðu áður en glugganum var lokað.
Gusto gekk til liðs við Chelsea frá Lyon og hefur síðan fengið töluvert af tækifærum í hægri bakvarðarstöðunni hjá Lundúnaliðinu.
Liverpool hefur verið sagt vilja bæta við breidd í bakvarðastöðunum og virðist Gusto hafa verið einn þeirra leikmanna sem félagið skoðaði undir lok gluggans.
Frakkinn verður því áfram hjá Chelsea að minnsta kosti fram að næsta félagaskiptaglugga.