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DV
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Liverpool reyndi að fá franska landsliðsmanninn lánaðan

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 3. september 2026 07:30
Getty

Liverpool reyndi að fá Malo Gusto, hægri bakvörð Chelsea, til félagsins á lokadegi félagaskiptagluggans.

Samkvæmt franska blaðamanninum Fabrice Hawkins vildi Liverpool fá hinn 23 ára gamla Frakka á láni út tímabilið.

Chelsea var hins vegar ekki tilbúið að samþykkja slíkan samning og vildi aðeins ræða varanlega sölu á leikmanninum. Það varð til þess að viðræðurnar skiluðu ekki niðurstöðu áður en glugganum var lokað.

Gusto gekk til liðs við Chelsea frá Lyon og hefur síðan fengið töluvert af tækifærum í hægri bakvarðarstöðunni hjá Lundúnaliðinu.

Liverpool hefur verið sagt vilja bæta við breidd í bakvarðastöðunum og virðist Gusto hafa verið einn þeirra leikmanna sem félagið skoðaði undir lok gluggans.

Frakkinn verður því áfram hjá Chelsea að minnsta kosti fram að næsta félagaskiptaglugga.

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