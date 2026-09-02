Játaði brot sitt í fyrra málinu - Næsta mál tengist því að dreifa kynferðislegu efni

Raul Asencio, 23 ára varnarmaður Real Madrid, hefur verið sviptur ökuréttindum í átta mánuði eftir að hafa verið sakfelldur fyrir ölvunarakstur á Gran Canaria.
Asencio var stöðvaður af lögreglu um klukkan 6:30 að morgni 16. ágúst þar sem hann ók Porsche Macan GTS. Mæling sýndi 0,90 milligrömm af áfengi í lítra útöndunarlofts, en leyfilegt hámark á Spáni er 0,25.
Hann játaði brotið fyrir dómi þremur dögum síðar og var auk ökuleyfissviptingarinnar sektaður um 12.350 pund.
Málið kemur á erfiðum tíma fyrir Asencio, sem á einnig yfir höfði sér réttarhöld vegna meintrar dreifingar á kynferðislegu myndefni sem tengist ólögráða einstaklingi.
Asencio er sakaður um að hafa deilt myndefninu og dreift nánu efni án samþykkis. Báðir einstaklingarnir sem lögðu fram kæru hafa síðar dregið hana til baka.
Saksóknarar fara enn fram á tveggja og hálfs árs fangelsi verði hann sakfelldur, en hafa gefið til kynna að ákærur gætu verið felldar niður staðfesti kærendur fyrir dómi að Asencio hafi beðist afsökunar.
Fyrrum liðsfélagar hans, Ferran Ruiz, Juan Rodriguez og Andres Garcia, eru einnig ákærðir í málinu. Þeir eru sakaðir um að hafa tekið upp og dreift kynferðislegu myndefni af ólögráða einstaklingi og annarri konu án samþykkis.
Asencio er ekki sakaður um að hafa tekið þátt í atvikinu sjálfu.