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DV
433

Íþróttavikan: Víkingur með níu fingur á titlinum og drama á gluggadegi

433
Miðvikudaginn 2. september 2026 15:37

Helgi Fannar og Hörður Snævar ræddu það helsta hér heima og erlendis í Íþróttavikunni, sem kemur út í hverri viku á 433.is. 

 

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