433 Íþróttavikan: Víkingur með níu fingur á titlinum og drama á gluggadegi 433 Miðvikudaginn 2. september 2026 15:37 Mynd Helgi Fannar og Hörður Snævar ræddu það helsta hér heima og erlendis í Íþróttavikunni, sem kemur út í hverri viku á 433.is. Beinni vakt lokið Fleiri fréttir Mynd 433 Chelsea á eftir fyrrum leikmanni Liverpool Chelsea á eftir fyrrum leikmanni Liverpool 433 Mynd 433 Samþykkja uppsögn þjálfarans eftir allt saman Samþykkja uppsögn þjálfarans eftir allt saman 433 Mynd 433 Rifti við Arsenal og er búinn að finna sér nýtt lið Rifti við Arsenal og er búinn að finna sér nýtt lið 433 Mynd 433 Tufegdzic bræðurnir báðir farnir frá Val í Malmö Tufegdzic bræðurnir báðir farnir frá Val í Malmö 433 Mynd 433 Mikil sorg eftir andlát ungs manns - Lét til sín taka og hjálpaði ungu fólki Mikil sorg eftir andlát ungs manns - Lét til sín taka og hjálpaði ungu fólki 433 Mynd 433 Staveley klár með peninginn og bíður þess að fá að kaupa stóran hlut í félaginu - Var mætt á völlinn í gær Staveley klár með peninginn og bíður þess að fá að kaupa stóran hlut í félaginu - Var mætt á völlinn í gær 433 Mynd 433 Martial aftur í ensku úrvalsdeildina? Martial aftur í ensku úrvalsdeildina? 433 Mynd 433 Tekur við tíunni hjá argentíska landsliðinu af Messi Tekur við tíunni hjá argentíska landsliðinu af Messi 433