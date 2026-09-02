Íhugar að hætta vegna bannsins og ákvörðunar Messi

Leandro Paredes íhugar að hætta með argentínska landsliðinu eftir að hafa verið dæmdur í tíu leikja bann vegna slagsmálanna eftir úrslitaleik HM.
Hinn 32 ára gamli Paredes ýtti Gavi harkalega í jörðina eftir tap Argentínu gegn Spáni í úrslitaleiknum og fékk í kjölfarið þunga sekt og langt bann.
„Það verður erfitt fyrir mig að halda áfram með landsliðinu. Bæði vegna bannsins og ákvörðunar Leo,“ sagði Paredes og vísaði til þess að Lionel Messi tilkynnti á dögunum að hann væri hættur með landsliðinu.
Paredes segist ekki enn hafa rætt framtíð sína við Lionel Scaloni landsliðsþjálfara en muni gera það áður en hann tekur endanlega ákvörðun.