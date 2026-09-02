Hvetur afrísk knattspyrnusambönd til að styðja Infantino

Samuel Eto'o, forseti knattspyrnusambands Kamerún, hefur lýst yfir eindregnum stuðningi við Gianni Infantino, forseta FIFA, þó sambönd forsetans við önnur sambönd, sér í lagi UEFA, fari versnandi.
„Infantino hefur breytt fótboltanum. Hann hefur hjálpað okkar heimsálfu og gert knattspyrnusamböndum okkar kleift að þróast mun hraðar. Við eigum að styðja hann,“ sagði Eto'o við L'Équipe.
Eto'o bendir meðal annars á fjölgun Afríkuþjóða á HM. Níu afrísk lið fengu beint sæti á sækkuðu 48 liða HM í sumar samanborið við fimm á HM 2022.
UEFA hefur hins vegar gagnrýnt Infantino harðlega að undanförnu og undirbýr málsókn á hendur honum og fleiri forystumönnum FIFA vegna umdeildra áforma um sölu á hluta viðskiptaréttinda sambandsins.
Eto'o segir fjárhagslegan veruleika afrískra knattspyrnusambanda allt annan en í Evrópu. „UEFA er mikilvægt fyrir FIFA en það á ekki að líta á það sem eina eða mikilvægasta álfusambandið,“ sagði fyrrum framherjinn.