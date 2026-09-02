Gunnar kveður Víkina formlega

Gunnar Vatnhamar er formlega genginn í raðir danska B-deildarliðsins Vejle frá Víkingi.
Færeyingurinn hefur verið lykilmaður hjá Víkingi undanfarin ár og átt stóran þátt í velgengninni.
Nú hefst nýr kafli hjá þessum 31 árs gamla varnarmanni hjá Vejle, sem er á toppi B-deildarinnar og ætlar sér án vafa aftur upp í efstu deild eftir fall þaðan í vor.
Tilkynning Víkings:
Kæru Víkingar. Gunnar Vatnhamar hefur verið seldur til danska liðsins Vejle. Gunnar gekk til liðs við Víking árið 2023 og varð Íslands- og Bikarmeistari strax á sínu fyrsta ári. Hann lék samtals 119 leiki fyrir Víking og skoraði í þeim 12 mörk. Gunnar varð einnig Íslandsmeistari árið 2025 og hefur verið gríðarlega mikilvægur hluti af liðinu allt frá fyrsta leik hans fyrir félagið árið 2023.
Knattspyrnudeild Víkings óskar Gunnari Vatnhamar velgengni og hamingju í Danmörku og um leið þökkum við honum kærlega fyrir sitt framlag til félagsins.
Sjáumst fljótlega í Hamingjunni Gunnar!