Gerðu 75 milljóna króna tilboð í Daníel Leó

AGF reyndi að kaupa Daníel Leó Grétarsson frá Sönderjyske á lokadegi félagaskiptagluggans en tilboðinu var hafnað.
Samkvæmt Tipsbladet bauð danska meistaraliðið tæpar fjórar milljónir danskra króna, um 75 milljónir íslenskar, í íslenska landsliðsmiðvörðinn en Sönderjyske hafnaði sem fyrr segir tilboðinu.
Daníel Leó, sem er þrítugur, hefur verið lykilmaður hjá Sönderjyske síðustu ár. Félagið hafði þegar misst nokkra mikilvæga leikmenn í sumar og voru ekki til í að sleppa fleiri.
Daníel Leó er samningsbundinn Sönderjyske fram á næsta sumar. Má hann ræða við önnur félög frá og með janúar, endursemji hann ekki.