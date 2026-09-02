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DV
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Gerðu 75 milljóna króna tilboð í Daníel Leó

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 2. september 2026 09:50
Daníel Leó Grétarsson. Mynd DV/KSJ

AGF reyndi að kaupa Daníel Leó Grétarsson frá Sönderjyske á lokadegi félagaskiptagluggans en tilboðinu var hafnað.

Samkvæmt Tipsbladet bauð danska meistaraliðið tæpar fjórar milljónir danskra króna, um 75 milljónir íslenskar, í íslenska landsliðsmiðvörðinn en Sönderjyske hafnaði sem fyrr segir tilboðinu.

Daníel Leó, sem er þrítugur, hefur verið lykilmaður hjá Sönderjyske síðustu ár. Félagið hafði þegar misst nokkra mikilvæga leikmenn í sumar og voru ekki til í að sleppa fleiri.

Daníel Leó er samningsbundinn Sönderjyske fram á næsta sumar. Má hann ræða við önnur félög frá og með janúar, endursemji hann ekki. 

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