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DV
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Fyrirsæta setur allt á hliðina með myndbandi úr svefnherberginu

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Fimmtudaginn 3. september 2026 10:30
Valentina Best.

Ruben Dias, varnarmaður Manchester City, er byrjaður með fyrirsætunni Valentinu Best eftir að hann og fyrrverandi kærasta hans slitu sambandi sínu í vor.

Dias hafði verið með sjónvarpskonunni Maya Jama í 18 mánuði og var sakaður um framhjáhald þegar þau hættu saman í vor. Hann þvertók hins vegar fyrir það og sagði sambandsslitin hafa verið í góðu.

Best virtist opinbera samband þeirra með myndböndum á TikTok á dögunum, ef marka má ensk slúðurblöð. Glöggir fylgjendur þekktu húsgögnin af heimili Dias frá því á efni sem Jama hafði áður birt.

Myndbönd Best úr svefnherberginu í húsinu vöktu sértaklega athygli og ollu jafnvel nokkru fjaðrafoki, en einhverjum netverjum fannst þar um vanvirðingu að ræða.

Best sýndi einnig frá eldhúsi og líkamsræktaraðstöðu hússins, sem er hið glæsilegasta.

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