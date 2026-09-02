Fyrirsæta setur allt á hliðina með myndbandi úr svefnherberginu

Ruben Dias, varnarmaður Manchester City, er byrjaður með fyrirsætunni Valentinu Best eftir að hann og fyrrverandi kærasta hans slitu sambandi sínu í vor.
Dias hafði verið með sjónvarpskonunni Maya Jama í 18 mánuði og var sakaður um framhjáhald þegar þau hættu saman í vor. Hann þvertók hins vegar fyrir það og sagði sambandsslitin hafa verið í góðu.
Best virtist opinbera samband þeirra með myndböndum á TikTok á dögunum, ef marka má ensk slúðurblöð. Glöggir fylgjendur þekktu húsgögnin af heimili Dias frá því á efni sem Jama hafði áður birt.
Myndbönd Best úr svefnherberginu í húsinu vöktu sértaklega athygli og ollu jafnvel nokkru fjaðrafoki, en einhverjum netverjum fannst þar um vanvirðingu að ræða.
Best sýndi einnig frá eldhúsi og líkamsræktaraðstöðu hússins, sem er hið glæsilegasta.