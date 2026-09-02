Forráðamenn United telja fjóra leikmenn þurfa að sanna sig - Boða það að kaupa þrjá í þessar stöður

Manchester United stefnir á að fá allt að þrjá nýja varnarmenn næsta sumar og gætu nokkrir reynslumiklir leikmenn liðsins verið að spila fyrir framtíð sinni hjá félaginu.
Samkvæmt The Sun verða frammistöður Luke Shaw, Harry Maguire, Lisandro Martínez og Matthijs de Ligt metnar sérstaklega á yfirstandandi tímabili áður en ákvarðanir verða teknar um framtíð þeirra.
Shaw er 31 árs og Maguire 33 ára á meðan Martínez og De Ligt eru 28 og 27 ára.
Forráðamenn United eru sagðir vilja endurnýja varnarlínuna og gætu þrír nýir varnarmenn komið inn þegar næsti sumargluggi opnar.
Félagið hefur þegar yngri varnarmenn í sínum röðum sem eru hugsaðir til framtíðar, en meiri breytingar virðast vera í undirbúningi.
Næstu mánuðir gætu því reynst sérstaklega mikilvægir fyrir eldri varnarmenn United sem þurfa að sannfæra forráðamenn félagsins um að þeir eigi áfram erindi í liðið.