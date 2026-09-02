Ein ótrúlegasta saga gluggadagsins - Hætti sjálfur við eftir svakalegar vendingar

Ein magnaðasta saga gluggadagsins, lokadags félagaskiptagluggans í stærstu deildunum, snerist um Folarin Balogun.
Framherjinn var á leið til Everton frá Monaco á 40 milljónir punda en féll í gærkvöldi á læknisskoðun hjá enska félaginu. Í kjölfarið fóru allir aðilar að vinna í því að láta skiptin ganga upp og var meira að segja endursamið um þau.
Það tókst og skiptin virtust ætla að ganga upp eftir allt saman en þá kom upp annað vandamál, Balogun fékk bakþanka, skipti um skoðun og hætti loks við skiptin sjálfur.
Balogun, sem skoraði þrjú mörk fyrir bandaríska landsliðið á HM í sumar, verður því áfram hjá Monaco í bili. Hann hefur gert vel þar síðustu ár eftir komuna frá Arsenal.
Everton fékk þó Jack Grealish aftur á láni frá Manchester City og keypti Ainsley Maitland-Niles frá Lyon á lokadeginum.
Ruglið í kringum Balogun hafði áhrif á fleiri leikmenn. Monaco hætti við að selja Lamine Camara til Chelsea þegar leit út fyrir að skipti Balogun frá félaginu myndu ganga upp þrátt fyrir misheppnaða læknisskoðun. Enska félagið er öskuillt út í Monaco vegna málsins.
Það fór hins vegar svo að Balogun fór ekki heldur og báðir leikmenninrir verða því áfram hjá Monaco.