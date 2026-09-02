Chelsea á eftir fyrrum leikmanni Liverpool

Chelsea hefur sett sig í samband við Georginio Wijnaldum. Foot Mercato segir frá.
Hinn 36 ára gamli Wijnaldum er laus allra mála eftir að hafa yfirgefið Al-Ettifaq í sumar og getur því samið við Chelsea þrátt fyrir að félagaskiptaglugginn sé lokaður.
Chelsea seldi Enzo Fernandez til Manchester City fyrir 125 milljónir punda á lokadeginum en missti síðan af Lamine Camara frá Monaco á síðustu stundu. Félagið skoðar því þann möguleika að styrkja miðjuna með samningslausum leikmanni.
Wijnaldum þekkir ensku úrvalsdeildina vel eftir að hafa leikið með Newcastle og Liverpool. Hann varð meðal annars Englands- og Evrópumeistari með Liverpool.