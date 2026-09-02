Brjálaður eftir gærdaginn og segir illa komið fram við leikmenn frá Afríku

Diomansy Kamara, umboðsmaður Ismaila Sarr og Lamine Camara, hefur gagnrýnt knattspyrnufélög harðlega eftir að báðir leikmennirnir misstu af félagaskiptum á lokadegi gluggans.
Sarr, sem leikur með Crystal Palace, hafði verið orðaður við Liverpool og Galatasaray en varð áfram á Selhurst Park.
Lamine Camara var hins vegar mjög nálægt því að ganga til liðs við Chelsea frá Monaco. Chelsea taldi sig hafa náð samkomulagi um kaupverð upp á 47 milljónir punda, en Monaco dró sig úr viðskiptunum á elleftu stundu.
Kamara birti í kjölfarið harðorða færslu á Instagram þar sem hann sagði að of oft væri komið fram við afríska leikmenn eins og „vöru“ frekar en einstaklinga með eigin vilja og metnað.
Hann sagði að leikmenn ættu skilið virðingu fyrir vinnu sinni, ferli, draumum og ákvörðunum um framtíðina.
Kamara viðurkenndi að félög hafi oft síðasta orðið þegar kemur að samningum og félagaskiptum en spurði jafnframt hversu mikið væri hlustað á leikmennina sjálfa.
Fallin félagaskipti Camara vöktu sérstaklega mikla athygli þar sem Chelsea hafði misst Enzo Fernandez til Manchester City og taldi sig hafa tryggt sér nýjan miðjumann.
Heimildir innan Chelsea lýstu framgöngu Monaco sem mjög ófaglegri.