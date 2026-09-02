Arsenal reyndi við annan Argentínumann á lokaandartökum félagaskiptagluggans

Arsenal reyndi að fá Lautaro Martinez frá Inter undir lok félagaskiptagluggans eftir að hafa misst af Julian Álvarez. Daily Mail segir frá.
Gabriel Heinze, aðstoðarþjálfari Arsenal, setti sig í samband við Martinez í síðustu viku til að kanna áhuga hans á félagaskiptunum. Inter neitaði hins vegar að ræða mögulega sölu á fyrirliða sínum.
Arsenal hafði áður reynt við Morgan Rogers og Vinicius Junior áður en félagið sneri sér að Alvarez. Argentínumaðurinn vildi helst ganga til liðs við Barcelona og ekkert varð af komu hans til London.
Martinez, sem er 29 ára, skoraði 22 mörk á síðasta tímabili þegar Inter varð ítalskur meistari. Hann hefur alls skorað 175 mörk í 378 leikjum fyrir félagið.
Arsenal fékk ekkert stórt nafn í sóknarlínu sína í sumar, þó svo að margir hafi verið orðaðir við félagið eins og segir hér ofar.