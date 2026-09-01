Viðræður standa yfir en ekki bjartsýni af hálfu United

Manchester United á í viðræðum við Leicester um kaup á hinum 18 ára gamla Louis Page. BBC og fleiri miðlar segja frá.
United reynir að klára kaupin áður en félagaskiptaglugganum verður lokað í kvöld en er ekki sérstaklega bjartsýnt á að það takist. Kaupverðið yrði vel yfir tíu milljónum punda.
Page lék sinn fyrsta aðalliðsleik fyrir Leicester fyrir rúmu ári en hefur þegar komið við sögu í 25 leikjum og vakið mikla athygli.
United hefur þegar styrkt miðjuna verulega í sumar með kaupum á Youri Tielemans, Andrey Santos og Carlos Baleba.
Page yrði frekar hugsaður sem leikmaður fyrir framtíðina.