Útlit fyrir að skipti Balogun gangi í gegn eftir allt saman

Það er útlit fyrir að Folarin Balogun fari til Everton fyrir gluggalok í kvöld eftir allt saman.
Fabrizio Romano segir frá þessu, en framherjinn féll í læknisskoðun í kvöld og 40 milljóna punda skipti hans frá Monaco því í hættu.
Í kjölfarið fóru allir aðilar þó að vinna í því að láta skiptin ganga upp og það virðist ætla að bera árangur.
Balogun ætti að vera mikill fengur fyrir Everton. Hann hefur heillað með Monaco síðustu ár eftir komuna frá Arsenal og skoraði hann þá þrjú mörk fyrir bandaríska landsliðið á HM í sumar.