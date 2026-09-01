United lætur það leka út að taka eigi varnarlínuna í gegn næsta sumar

Manchester United stefnir að umfangsmikilli endurnýjun á varnarlínunni næsta sumar og gæti fengið til sín allt að þrjá nýja varnarmenn.
Samkvæmt Samuel Luckhurst, blaðamanni Manchester Evening News, þurfa Harry Maguire, Matthijs de Ligt og Lisandro Martínez að sanna gildi sitt á yfirstandandi tímabili ef þeir ætla sér að eiga framtíð hjá félaginu.
United hefur þegar fjárfest í yngri varnarmönnum og eru Leny Yoro og Ayden Heaven taldir hluti af langtímaáætlunum félagsins.
Maguire hefur verið lengi hjá United en framtíð hans hefur reglulega verið til umræðu, á meðan De Ligt og Martínez hafa báðir átt misjafnlega auðvelt uppdráttar vegna meiðsla og frammistöðu.
Forráðamenn Manchester United eru sagðir vilja styrkja varnarleikinn verulega og því gætu orðið töluverðar breytingar á leikmannahópnum þegar næsti sumargluggi opnar.