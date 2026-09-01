Staðfesta komu Alberts - Gæti kostað tæpa tvo milljarða

Albert Guðmundsson er genginn til liðs við Lazio að láni frá Fiorentina. Þetta hefur verið staðfest af félögunum.
Lazio greiðir eina milljón evra fyrir lánið og hefur kauprétt á íslenska landsliðsmanninum upp á 12 milljónir evra að tímabilinu loknu.
Bologna og Atalanta höfðu einnig sýnt Alberti áhuga ef marka má fréttir að utan en hann kaus Lazio. Hann gekkst undir læknisskoðun í Róm í dag og hefur nú skrifað undir og verið kynntur hjá Lazio.
Hinn 29 ára gamli Albert kom fyrst til Ítalíu þegar Genoa keypti hann frá AZ Alkmaar árið 2022. Hann gekk síðar til liðs við Fiorentina, fyrst að láni sumarið 2024 áður en félagið keypti hann ári síðar.