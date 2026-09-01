Sölvi orðinn þreyttur á árásum Arons síðustu daga - „Kýs að svara því ekki. Ekki svaravert“

Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, hefur farið mikinn um Víking undanfarna daga og virðist það hafa farið nokkuð í taugarnar á Sölva Geir Ottesen, þjálfara síðarnefnda liðsins.
Liðin mættust í gær og gerðu 1-1 jafntefli. Þó Víkingur hafi 8 stiga forskot sagði Aron eftir leik að hann hefði trú á að hans menn gætu náð meisturunum. Gaf han í raun lítið fyrir stöðuna á þeirra liði um þessar mundir.
„Við erum bara betra lið. Þeir eru bara bensínlausir, haltrandi. Ef þeir ná að haltra í áttina að þessum titli þá bara fair play á þá. Þeir eru með besta lið á landinu á hælunum. Við munum gera okkar. Sjáum hverju það skilar okkur fyrir lokaleikinn í Víkinni. Það sjá allir að við erum að koma. Við erum besta liðið á landinu í dag,“ sagði Aron við Sýn Sport.
Í viðtali við sama miðil nokkrum dögum fyrr hafði Aron gefið í skyn að Víkingur ætti allt undir fjárhagslega að komast í Sambandsdeildina, sem tókst ekki, svo það má segja að hann hafi verið að höggva í Fossvogsfélagið undanfarið. Sýn spurði Sölva Geir út í ummæli Arons eftir leik í gær.
„Ég kýs að svara því ekki. Það er ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja síðustu daga. Kýs að svara því ekki. Ekki svaravert,“ sagði hann.