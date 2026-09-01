Seiðandi sjónvarpskonan gerir allt vitlaust í fríinu - Djarfar myndir vekja athygli

Ítalska sjónvarpskonan Diletta Leotta hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum eftir að hún birti myndir frá sumarfríi sínu við sjóinn.
Leotta, sem er 35 ára og starfar sem knattspyrnukynnir hjá DAZN, birti myndasyrpu á Instagram þar sem hún sést meðal annars á ströndinni, á bretti úti á sjó og í góðra vina hópi.
Hún hefur undanfarin ár orðið eitt þekktasta andlitið í ítalskri knattspyrnuumfjöllun og hefur verið hluti af Serie A-teymi DAZN frá árinu 2018. Áður starfaði hún meðal annars hjá Sky á Ítalíu.
Leotta er gift þýska markverðinum Loris Karius. Þau gengu í hjónaband á Sikiley sumarið 2024 eftir að hafa verið saman í um tvö ár.
Hjónin eignuðust sitt fyrsta barn áður en þau giftu sig og annað barn þeirra kom í heiminn í maí á þessu ári.
Leotta er með stóran fylgjendahóp á samfélagsmiðlum og gefur þar reglulega innsýn í bæði starf sitt í kringum fótboltann og fjölskyldulífið.