Romano hendir í Here we go - Albert fer til Lazio í dag

Albert Guðmundsson er á leið frá Fiorentina til Lazio en félögin hafa náð samkomulagi um félagaskiptin.
Fabrizio Romano greinir frá því að um lánssamning sé að ræða og að Lazio fái jafnframt kauprétt á íslenska landsliðsmanninum. Kauprétturinn er sagður nema 12 milljónum evra.
Romano segir að samkomulagið sé í höfn og notar sitt þekkta „here we go“ yfir félagaskiptunum.
Albert hefur verið á mála hjá Fiorentina en nú stefnir allt í að hann haldi áfram ferlinum í Róm og klæðist treyju Lazio.
Hinn íslenski sóknarmaður hefur um árabil leikið í ítölsku úrvalsdeildinni og þekkir því vel til deildarinnar.
Félagaskiptin ættu að ganga formlega í gegn þegar gengið hefur verið frá síðustu atriðum samningsins og tilheyrandi formsatriðum.