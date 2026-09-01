Reynir að koma í veg fyrir það að Chelsea fái franska landsliðsmanninn

Óvissa ríkir um möguleg félagaskipti Manu Kone frá Roma þar sem Gian Piero Gasperini, þjálfari liðsins, er sagður ekki vilja missa miðjumanninn.
Samkvæmt James Savundra hjá Sky Sports News hafa viðræður milli félaganna verið langt komnar og hefur verið rætt um kaupverð í kringum 52 milljónir punda.
Þrátt fyrir það gæti afstaða Gasperini sett strik í reikninginn. Þjálfarinn vill halda Kone í herbúðum Roma og er því óvíst hvort félagið muni samþykkja að selja hann áður en félagaskiptaglugginn lokar.
Kone hefur verið mikilvægur hluti af liði Roma og virðist Gasperini telja hann lykilmann í sínum áformum.
Nú ræðst því framhaldið af því hvort stjórn Roma ákveður að ganga gegn vilja þjálfarans og samþykkja tilboð, eða hvort Kone verður áfram hjá ítalska félaginu.