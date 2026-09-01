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DV
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Ndiaye til City og deildin setur met

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 1. september 2026 20:54

Manchester City hefur staðfest kaup á Iliman Ndiaye frá Everton fyrir allt að 65 milljónir punda.

City greiðir 60 milljónir punda fyrir senegalska kantmanninn og fimm milljónir til viðbótar gætu bæst við í árangurstengdar greiðslur.

Kaupin eru jafnframt söguleg fyrir ensku úrvalsdeildina. Með þeim er samanlögð eyðsla félaga deildarinnar í sumar komin upp fyrir 3,14 milljarða punda og fyrra met því fallið.

Ndiaye yfirgefur Everton eftir tvö ár, þar sem hann var lykilmaður.

City hefur styrkt sig vel í sumar en einnig misst máttarstólpa.

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