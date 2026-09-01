Sjáðu þegar upp úr sauð í stúkunni í Vesturbæ í kvöld: Lögreglan mætti með rafbyssu - „Ætla rétt að vona að það sé ekki talið eðlilegt“

Lögregla hafði afskipti af stuðningsmönnum Víkings á leik liðsins við KR í Bestu deild karla í kvöld. Ekki eru allir sáttir við gang mála.
Leikurinn var mikil skemmtun, enda tvö frábær lið að mætast, og lauk honum með 1-1 jafntefli.
Umræða skapaðist um það á samfélagsmiðlum eftir leik að lögregla hafi fjarlægt trommu sem stuðningsmenn Víkings voru með á leiknum og að hún hafi borið rafbyssu.
„Galið að löggan sé mætt með taser í stúkuna til að sækja trommu.
Rífa sig í gang KR,“ skrifaði Hörður Ágústsson, fjölmiðlafulltrúi og harður stuðningsmaður Víkings undir færslu sparkspekingsins Kristjáns Óla Sigurðssonar um málið.
Hann birti svo myndir og myndbönd af lögreglunni með trommuna og rafbyssuna.
„Ég sá fugl úti í garði. Þoli ekki fuglasöng. Löggan er á leiðinni með taser. Ætla rétt að vona að það sé ekki talið eðlilegt að fá lögguna til að sækja trommu á fótboltaleik. Þá er einn Aftureldingarfan í helvítis brasi á næsta ári í Víkinni. Takk,“ skrifaði hann enn fremur.
Þá brutust út átök milli stuðningsmanna Víkings og gæslunnar á leiknum. Einnig var athygli vakin á því og myndbönd birt, eins og sjá má hér að neðan.
Ég sá fugl úti í garði. Þoli ekki fuglasöng. Löggan er á leiðinni með taser. pic.twitter.com/2HZ2TBcrl9
— Hörður (@horduragustsson) September 1, 2026
Gæslan í dag… pic.twitter.com/820njfOos1
— Aron Höskuldsson (@AronHoskuldss) September 1, 2026