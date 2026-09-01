Monaco hafnar tilboði frá Chelsea

Monaco hefur hafnað 38,5 milljóna punda tilboði frá Chelsea í miðjumanninn Lamine Camara.
Samkvæmt Lyall Thomas hjá Sky Sports News er Chelsea að skoða mögulega arftaka Enzo Fernandez og er Camara einn þeirra leikmanna sem félagið hefur mikinn áhuga á.
Chelsea hefur einnig átt í viðræðum við Roma um Manu Kone og hefur verið rætt um samning upp á um 52 milljónir punda. Gian Piero Gasperini, þjálfari Roma, vill hins vegar halda Kone og gæti það flækt þau félagaskipti.
Sky Sports News greindi frá því í síðustu viku að Camara væri meðal helstu miðjumanna á óskalista Chelsea.
Nú liggur fyrir að fyrsta tilboð Lundúnaliðsins hefur verið slegið af borðinu og er óljóst hvort Chelsea hyggst snúa aftur með hærra tilboð áður en félagaskiptaglugginn lokar.