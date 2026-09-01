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DV
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McTominay í hjartaaðgerð

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 2. september 2026 07:30

Scott McTominay, miðjumaður Napoli og skoska landsliðsins, þarf að gangast undir minniháttar hjartaaðgerð eftir að væg hjartsláttartruflun greindist hjá honum.

McTominay fer í aðgerð á næstu dögum þar sem reynt verður að leiðrétta hjartsláttinn. Napoli gerir ráð fyrir að hann geti snúið aftur eftir landsleikjahléið í byrjun október.

„Sjáumst fljótlega, Napoli. Ég verð ekki lengi frá,“ skrifaði McTominay á Instagram.

McTominay gekk í raðir Napoli frá Manchester United fyrir tveimur árum og hefur slegið í gegn á Ítalíu.

 

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