McTominay í hjartaaðgerð

Scott McTominay, miðjumaður Napoli og skoska landsliðsins, þarf að gangast undir minniháttar hjartaaðgerð eftir að væg hjartsláttartruflun greindist hjá honum.
McTominay fer í aðgerð á næstu dögum þar sem reynt verður að leiðrétta hjartsláttinn. Napoli gerir ráð fyrir að hann geti snúið aftur eftir landsleikjahléið í byrjun október.
„Sjáumst fljótlega, Napoli. Ég verð ekki lengi frá,“ skrifaði McTominay á Instagram.
McTominay gekk í raðir Napoli frá Manchester United fyrir tveimur árum og hefur slegið í gegn á Ítalíu.