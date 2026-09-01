McTominay á leið í hjartaaðgerð - Ekki búist við langri fjarveru

Scott McTominay, miðjumaður Napoli og skoska landsliðsins, mun gangast undir aðgerð vegna vægrar hjartsláttartruflunar.
Napoli staðfesti tíðindin í yfirlýsingu en þar kemur fram að um væga og góðkynja hjartsláttartruflun sé að ræða. McTominay mun gangast undir svokallaða PFA-aðgerð á næstu dögum með það að markmiði að leiðrétta hjartsláttinn.
Félagið gerir ráð fyrir að hinn 29 ára gamli McTominay verði aftur leikfær eftir landsleikjahléið.
Hann mun því missa af næstu verkefnum skoska landsliðsins en ætti, gangi allt að óskum, aðeins að vera frá keppni í stuttan tíma.
McTominay gekk til liðs við Napoli frá Manchester United árið 2024 og hefur slegið í gegn á Ítalíu. Hann hefur skorað 27 mörk og lagt upp tíu í 82 leikjum fyrir félagið.
Skotinn lék stórt hlutverk þegar Napoli varð ítalskur meistari tímabilið 2024/25 og var valinn besti leikmaður Serie A það tímabil.
Hann hefur síðan orðið einn vinsælasti leikmaður liðsins meðal stuðningsmanna Napoli.