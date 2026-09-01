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DV
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Mættur til Spánar

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 2. september 2026 07:00
Getty Images

Harvey Elliott er genginn til liðs við Valencia á láni frá Liverpool út tímabilið.

Þetta var tilkynnt í gær en ekkert kaupákvæði er í samningnum og mun Elliott því að öllu óbreyttu snúa aftur til Liverpool næsta sumar.

Þessi 23 ára gamli miðjumaður var einnig lánaður frá Liverpool á síðasta tímabili, þá til Aston Villa, þar sem hann fékk lítið að spreyta sig. Hann er ekki inni í myndinni hjá Andoni Iraola, nýjum stjóra Liverpool.

Elliott hefur leikið 149 leiki fyrir Liverpool frá því hann kom frá Fulham árið 2019 og er hann samningsbundinn félaginu til 2028.

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