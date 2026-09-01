Kynntur hjá Liverpool

Liverpool hefur gengið frá kaupum á 18 ára gamla markverðinum Lucca Brughmans frá Genk.
Kaupverðið fyrir Belgann gæti orðið allt að 30 milljónir pundameð árangurstengdum greiðslum. Brughmans skrifar undir sex ára samning en verður áfram á láni hjá Genk út tímabilið.
Brughmans er 203 sentímetrar á hæð og hefur byrjað alla fjóra leiki Genk á tímabilinu. Hann hefur einnig leikið fyrir yngri landslið Belgíu.
Markvörðurinn kemur til Liverpool sumarið 2027 en framtíðin í markvarðastöðunni á Anfield er í nokkurri óvissu. Samningur Alisson rennur út næsta sumar og framtíð Giorgi Mamardashvili er einnig óljós.