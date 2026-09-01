Íhuga að fá Sancho aftur en hafa nokkrar efasemdir

Borussia Dortmund íhugar að fá Jadon Sancho aftur til félagsins en enski kantmaðurinn er nú laus allra mála. Sancho hefur verið án félags í allt sumar en samningur hans við Manchester United rann út í vor.
Samkvæmt þýska miðlinum Bild er Dortmund að skoða möguleikann á endurkomu Sancho, en ákveðin skilyrði þyrftu að vera uppfyllt svo af samningi geti orðið.
Sancho þyrfti meðal annars að samþykkja samning þar sem stór hluti launanna væri árangurstengdur. Þá er einnig gert ráð fyrir að hann myndi afsala sér undirskriftarbónus.
Forráðamenn Dortmund eru jafnframt sagðir hafa áhyggjur af líkamlegu ástandi leikmannsins og vilja fá skýrari mynd af því áður en ákvörðun verður tekin.
Sancho þekkir vel til hjá Dortmund en hann hefur áður leikið tvö tímabil hjá félaginu á tveimur mismunandi skeiðum.
Ef af endurkomunni verður yrði þetta því þriðja tímabil hans í herbúðum þýska stórliðsins.