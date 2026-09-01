Henry Birgir hneykslaður á uppátækinu - „Þetta er auðvitað algjörlega til skammar“

Óprúttnir stuðningsmenn Víkings fóru á Meistaravelli í Vesturbænum í skjóli nætur og unnu þar skemmdarverk með málningu að vopni, eins og fjallað hefur verið um í dag.
KR tekur á móti Víkingi í toppslag Bestu deildar karla í leik sem nú stendur yfir. Litaði athæfi stuðningsmannanna umræðuna fyrir leik.
„Þetta er auðvitað algjörlega til skammar, að mönnum detti þetta í hug. Og það er ekki til einn einasti alvöru stuðningsmaður Víkings sem hefur gaman að þessu,“ sagði blaðamaðurinn þrautreyndi Henry Birgir Gunnarsson í Besta sætinu á Vísi.
Víkingur harmaði atvikið og bauð stjórnin fram aðstoð sína. „Hrós á Víkinga fyrir að bregðast við og bjóða fram aðstoð í þrifin.“
Valur Páll Eiríksson brá sér vestur í bæ að taka út skemmdarverkið í dag og taldi að ekki næðist að þrífa allt, einfaldlega þyrfti að mála þann hluta upp á nýtt.
Stefán Árni Pálsson hafði lítinn húmor fyrir gjörðum þessara fáeinu stuðningsmanna Víkings. „Þetta er bara svo lúðalegt, þetta eru lúðar,“ sagði hann í Besta sætinu.