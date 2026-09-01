Harma skemmdarverk næturinnar - Bjóðast til að aðstoða við þrif

Víkingur hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna skemmdarverka sem unninn voru á KR-velli í dag. Hlutir á vellinum voru málaðir rauðir.
Víkingur heimsækir KR í Bestu deild karla í kvöld og hefst leikurinn klukkan 17:30.
Yfirlýsing Víkings:
Stjórn knattspyrnudeildar Víkings harmar þau skemmdarverk sem unnin voru á heimavelli KR síðastliðinn sólarhring. Slík háttsemi er ekki eitthvað sem Víkingur stendur fyrir.
Knattspyrnudeild Víkings hafði strax og okkur varð kunnugt um málið samband við KR og var boðin fram aðstoð við þrif á vellinum.
Að takast á, æsa upp í mótherjanum og láta skot flakka tilheyrir allt saman leiknum en skemmdarverk eru aldrei liðin.
Með vinsemd og virðingu,
Stjórn knattspyrnudeildar Víkings