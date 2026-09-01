Hættu við söluna á elleftu stundu og forráðamenn Chelsea eru brjálaðir - Kom til greina að hætta við að selja Enzo

Ekkert verður af kaupum Chelsea á Lamine Camara frá Monaco þrátt fyrir að félögin hefðu náð samkomulagi um 47 milljón punda kaupverð.
Monaco hætti við söluna rétt eftir að félagaskiptaglugganum var lokað eftir að félaginu tókst að endursemja við Everton um söluna á Folarin Balogun. Chelsea er sagt ævareitt og telur framkomu Monaco afar ófagmannlega.
Chelsea hafði ætlað Camara að styrkja miðjuna eftir 125 milljóna punda sölu á Enzo Fernandez til Manchester City.
Félagið hafði möguleika á að hætta við söluna á Fernandez eftir að kaupin á Camara urðu að engu en ákvað að standa við loforð sitt gagnvart City og leikmanninum.
Chelsea hafði einnig sýnt Manu Kone hjá Roma áhuga en glugginn er nú lokaður.