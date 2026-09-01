Grealish kominn aftur til Everton

Jack Grealish er genginn til liðs við Everton á láni frá Manchester City annað tímabilið í röð.
Grealish á aðeins eitt ár eftir af samningi sínum við City og því virðist sem ferli hans hjá félaginu sé í raun lokið. Hann getur yfirgefið City á frjálsri sölu næsta sumar.
Hinn þrítugi Grealish byrjaði síðasta tímabil frábærlega hjá Everton og var valinn leikmaður ágústmánaðar í ensku úrvalsdeildinni. Meiðsli bundu hins vegar enda á tímabil hans í janúar.
Grealish, sem kveðst himinlifandi með að vera kominn aftur til Everton, kemur í raun í stað Iliman Ndiaye, sem Everton seldi Manchester City fyrir 65 milljónir punda í dag.