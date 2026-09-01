Geta keypt Mudryk á rúma 12 milljarða

Mykhailo Mudryk var formlega kynntur hjá Tottenham í gær, en hann kemur á láni frá Chelsea út tímabilið.
Tottenham hefur jafnframt kauprétt á hinum 25 ára gamla Úkraínumanni fyrir 75 milljónir punda þegar lánssamningnum er lokið.
Mudryk sameinast þar með Roberto De Zerbi á ný en þeir unnu saman hjá Shakhtar Donetsk. Hann hefur ekki spilað keppnisleik síðan í nóvember 2024 vegna lyfjabanns en fékk heimild til að snúa aftur á völlinn í sumar.
„Ég veit nákvæmlega hvað hann getur fært liðinu. Hann getur breytt leikjum með hraða sínum og hæfni maður gegn manni,“ sagði De Zerbi eftir skiptin.
Tottenham sneri sér að Mudryk eftir að hafa misst af Iliman Ndiaye og Cody Gakpo. Var hann níundi leikmaðurinn sem félagið keypti í sumar.