Frá Arsenal til Dortmund á lokadegi gluggans

Ethan Nwaneri er á leið frá Arsenal til Borussia Dortmund á láni út tímabilið.
David Ornstein hjá The Athletic greinir frá því að munnlegt samkomulag hafi náðst milli félaganna og að hinn 19 ára gamli sóknarmaður sé á leið í læknisskoðun hjá Dortmund.
Um hreinan lánssamning er að ræða og enginn kaupréttur fylgir með.
Dortmund fór af stað eftir að Konstantelias meiddist og félagið telur Nwaneri passa vel inn í hópinn.
Arsenal lítur jafnframt á lánið sem gott skref fyrir Nwaneri til að fá reglulegri spilatíma og halda áfram þróun sinni.
Nwaneri hefur lengi verið talinn einn efnilegasti leikmaður Arsenal og nú bíður hans tækifæri í Bundesligunni hjá einu stærsta félagi Þýskalands.