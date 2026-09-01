Fer til Sunderland eftir að Arsenal vildi ekki borga uppsett verð

Sunderland hefur komist að samkomulagi við Lyon um kaup á vængmanninum Malick Fofana.
Samkvæmt upplýsingum Sky Sports News er heildarverðmæti samningsins allt að 30 milljónir punda. Sunderland greiðir 25,7 milljónir punda í fasta greiðslu og allt að 4,3 milljónir punda til viðbótar í árangurstengdar greiðslur.
Fofana hefur fengið leyfi frá Lyon til að ferðast til Englands og gangast undir læknisskoðun áður en gengið verður endanlega frá félagaskiptunum.
Hinn 21 árs gamli Belgíumaður hefur vakið mikla athygli fyrir frammistöðu sína með Lyon og greindi Sky Sports News áður frá því að Arsenal hefði kannað möguleikann á að fá hann til liðs við sig.
Nú virðist Sunderland hins vegar hafa unnið kapphlaupið um leikmanninn.
Gangi allt að óskum í læknisskoðuninni er búist við því að Fofana skrifi undir fimm ára samning við Sunderland.