Fer til London og verður sá dýrasti í sögunni

Crystal Palace hefur náð samkomulagi við danska félagið Midtjylland um kaup á Dario Osorio. Er um að ræða dýrustu sölu í sögu dönsku deildarinnar.
Palace greiðir 28 milljónir evra fyrir hinn 22 ára gamla Osorio og upphæðin getur hækkað í 32 milljónir með árangurstengdum greiðslum.
Osorio er þegar kominn til Lundúna þar sem hann mun gangast undir læknisskoðun og skrifa undir samninginn. Hann gæti spilað sinn fyrsta leik strax gegn Fulham um næstu helgi.
Osorio kom til Midtjylland frá Universidad de Chile í heimalandinu árið 2023 fyrir um fjórar milljónir evra og hefur verið einn besti leikmðar Danmerkur síðan.