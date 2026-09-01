Fer ekki til United í kvöld

Rayan Ait-Nouri fer ekki til Manchester United, en hann var orðaður við liðið fyrr í kvöld.
Vinstri bakvörðurinn er á mála hjá grönnunum í Manchester City, en United hefur reynt að styrkja stöðuna í sumar.
Fabrizio Romano segir þó engan möguleika á að Ait-Nouri fari til United fyrir gluggalok í kvöld.
Ben Jacobs segir þá að United hafi verið boðið að fá leikmanninn á láni með kaupskyldu, en félagið hafði ekki áhuga á að skuldbinda sig til að fá leikmanninn varanlega.
Ait-Nouri gekk í raðir City frá Wolves í fyrra.