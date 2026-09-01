Fabio Vieira loksins farinn frá Arsenal

Arsenal hefur staðfest sölu á portúgalska miðjumanninum Fabio Vieira til þýska félagsins Hamburg.
Hamburg greiðir 7,7 milljónir punda fyrir Vieira sem kveður því Arsenal eftir fjögurra ára dvöl hjá Lundúnaliðinu.
Arsenal keypti Vieira frá Porto sumarið 2022 en kaupverðið gat þá farið upp í 34 milljónir punda með árangurstengdum greiðslum.
Vieira náði aldrei að festa sig almennilega í sessi hjá Arsenal og fékk takmörkuð tækifæri í byrjunarliði félagsins. Hann hefur nú ákveðið að halda ferlinum áfram í Þýskalandi.
Arsenal fær töluvert lægri upphæð fyrir leikmanninn en félagið greiddi fyrir hann á sínum tíma.
Vieira, sem er 26 ára, fær nú tækifæri til að koma ferlinum aftur á réttan kjöl hjá Hamburg.