Everton reynir að fá Zirkzee eftir áfallið í kvöld

Everton reynir nú að fá Joshua Zirkzee, framherja Manchester United, á lokaandartökum félagaskiptagluggans.
Þessi 25 ára gamli Hollendingur hefur verið sterklega orðaður frá United, enda ekki í áætlunum Michael Carrick, en fyrirhuguð félagaskipti hans til Juventus og Fiorentina gengu ekki eftir.
Folarin Balogun var á leið til Everton frá Monaco fyrir 40 milljónir punda en féll á læknisskoðun í kvöld. Ekki er vitað hvort endanlega sé úti um þau félagaskipti, en félagið fór í það minnsta á eftir Zirkzee strax í kjölfarið.