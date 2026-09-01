Everton að kaupa fyrrum miðjumann Arsenal

Everton hefur komist að samkomulagi við Lyon um kaup á Ainsley Maitland-Niles.
Samkvæmt upplýsingum Mark McAdam hjá Sky Sports News greiðir Everton 4,2 milljónir punda fyrir hinn 29 ára gamla leikmann.
Maitland-Niles er á lokaári samnings síns við Lyon og því hefur franska félagið ákveðið að selja hann nú frekar en að eiga á hættu að missa hann án greiðslu næsta sumar.
Everton hefur áður reynt að fá Maitland-Niles til félagsins en nú virðist loks stefna í að af félagaskiptunum verði.
Englendingurinn er uppalinn hjá Arsenal og lék lengi með Lundúnaliðinu áður en hann hélt til Frakklands.
Maitland-Niles þykir fjölhæfur leikmaður þar sem hann getur bæði leikið sem bakvörður og á miðjunni.
Hann hefur einnig leikið með enska landsliðinu og kemur því með töluverða reynslu inn í leikmannahóp Everton.