Enzo mættur til City

Enzo Fernandez er formlega genginn til liðs við Manchester City frá Chelsea fyrir 125 milljónir punda.
Kaupverðið jafnar breska félagaskiptametið sem Liverpool setti með kaupum á Alexander Isak síðasta sumar. Hinn 25 ára gamli Fernandez hefur skrifað undir langtímasamning við City og sameinast þar Enzo Maresca, fyrrum stjóra sínum hjá Chelsea, á ný.
Argentínumaðurinn hafði þrýst á brottför frá Chelsea undanfarna mánuði en kvaddi stuðningsmenn félagsins með tilfinningaþrungnum skilaboðum í kvöld. Þar sagði hann meðal annars að ákvörðunin væri afar erfið.
Fernandez kom til Chelsea frá Benfica fyrir um 107 milljónir punda í janúar 2023.