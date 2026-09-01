Enzo gæti skrifað söguna í dag með því að fara aftur á yfir 100 milljónir punda

Enzo Fernández gæti orðið fyrsti leikmaður knattspyrnusögunnar sem er keyptur fyrir meira en 100 milljónir punda og síðar seldur áfram fyrir annað eins. Líklega fer hann til Manchester City í dag.
Chelsea keypti argentínska miðjumanninn frá Benfica fyrir rúmlega 100 milljónir punda og fari svo að hann verði seldur fyrir níu stafa upphæð myndi hann ná einstökum áfanga.
Nokkrir af dýrustu leikmönnum sögunnar hafa áður verið seldir áfram, en enginn þeirra fyrir meira en 100 milljónir punda í seinna skiptið.
Neymar fór frá Barcelona til PSG fyrir um 200 milljónir punda en síðar til Al-Hilal fyrir mun lægri upphæð. Kylian Mbappé kostaði PSG um 162 milljónir punda en fór frítt til Real Madrid.
João Félix, Antoine Griezmann og Philippe Coutinho voru allir keyptir fyrir meira en 100 milljónir punda, en söluverð þeirra síðar meir var langt undir þeirri tölu.
Takist Chelsea því að selja Enzo fyrir meira en 100 milljónir punda yrði Argentínumaðurinn fyrsti leikmaðurinn til að rjúfa 100 milljóna múrinn tvisvar á ferlinum.