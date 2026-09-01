Ekki búist við því að Liverpool geri neitt í dag

Liverpool virðist ekki ætla að bæta fleiri leikmönnum við hópinn áður en félagaskiptaglugginn lokar.
Félagið gekk frá kaupum á Bradley Barcola frá Paris Saint-Germain en kaupverðið gæti farið upp í 123 milljónir punda með bónusgreiðslum.
Sky Sports greinir frá því að Liverpool hafi einnig skoðað fleiri kantmenn. Félagið hafði samband við Crystal Palace vegna Ismaila Sarr og áður við Brighton vegna Yankuba Minteh.
Staðan hefur hins vegar breyst þar sem Cody Gakpo virðist nú ætla að vera áfram á Anfield.
Samkvæmt Vinny O'Connor, fréttamanni Sky Sports, lítur því út fyrir að Liverpool muni ekki reyna að styrkja aðrar stöður á lokametrum gluggans.
Bakvarðarstaðan og varnarsinnaður miðjumaður höfðu meðal annars verið nefnd sem möguleg svæði til að bæta við.
Eftir komu Barcola virðist Liverpool því ætla að treysta á þann leikmannahóp sem félagið hefur nú yfir að ráða.