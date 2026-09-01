Eitthvað óvænt þarf að bjóðast svo United geri eitthvað í dag

Það eru töluverðar líkur á því að Manchester United bæti ekki fleiri leikmönnum við hópinn áður en félagaskiptaglugginn lokar.
Samkvæmt Alex Crook hjá talkSPORT er félagið enn opið fyrir því að fá nýjan vinstri bakvörð ef rétta tækifærið kemur upp á lokametrunum.
United ætlar þó ekki að kaupa leikmann hvað sem það kostar og er tilbúið að bíða fram á sumar ef hentugur kostur finnst ekki núna.
Vinstri bakvarðarstaðan hefur þó verið til skoðunar og gæti orðið eina svæðið sem United bregst við áður en glugginn skellur í lás.
Eins og staðan er núna eru því allar líkur á að félagið láti staðar numið nema óvænt tækifæri bjóðist.