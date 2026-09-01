Ein sú fegursta vekur mikla athygli í nýju myndbandi - Vitnar í Paris Hilton

Tara Mae Kirk, leikmaður West Brom, er ein vinsælasta knattspyrnukona heims utan vallar. Hún er með stóran fylgjendahóp á samfélagsmiðlum og þykir ansi glæsileg.
Hin 23 ára gamla Kirk birti myndband af sér nýlega sem vakti mikla athygli. Þar var hún í æfingagalla West Brom og vísaði í fræg orð Paris Hilton: „Ef þú ert ekki að skemmta þér, farðu þá bara. Það er heitt.“
Hún hefur áður rætt athyglina utan vallar og sagt hana bæði jákvæða og neikvæða. Ummæli um hana fari stundum yfir strikið og séu gjarnan af kynferðislegum toga.
Kirk gekk til liðs við West Brom frá Peterborough í febrúar eftir fjögurra ára dvöl hjá síðarnefnda félaginu.
Myndbandið sem um ræðir er hér að neðan.