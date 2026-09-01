Dramatík í Vesturbæ en meistararnir héldu í forskot sitt

KR tók á móti Víkingi í stórleik í Bestu deild karla í kvöld.
Það var gríðarlega vel mætt í Vesturbænum, enda eftirvæntingin mikil. Leikurinn var þá fjörugur og bæði lið fengu sín færi.
Fyrsta mark leiksins kom hins vegar ekki fyrr en í uppbótartíma. Það gerði Ármann Ingi Finnbogason fyrir gestina með glæsilegri afgreiðslu.
Það stefndi í að Víkingur væri svo gott sem að tryggja Ísandsmeistaratitilinn þegar Arnór Ingvi Traustason jafnaði fyrir KR í blálokin.
Lokatölur 1-1 og Víkingur er því áfram með 8 stiga forskot á KR í 2. sætinu þegar ein umferð er eftir fyrir tvískiptingu í deildinni. Alls eru því 18 stig eftir í pottinum og erfitt verður að