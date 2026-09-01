Chelsea og City ná samkomulagi um Enzo Fernandez

Manchester City hefur náð samkomulagi við Chelsea um kaup á Enzo Fernandez fyrir 125 milljónir punda. Frá þessu greina helstu miðlar.
Kaupverðið jafnar breskt met sem Liverpool setti þegar félagið keypti Alexander Isak frá Newcastle síðasta sumar. Fernandez hefur fengið leyfi til að gangast undir læknisskoðun hjá City.
Chelsea hafði áður sett 120 milljón punda verðmiða á Argentínumanninn og fullyrt að hann yrði ekki seldur eftir að frestur félagsins rann út um miðjan ágúst. City er þó að takast að kaupa hann á aðeins hærri upphæð.
Fernandez gekk í raðir Chelsea frá Benfica árið 2023, á rúmar 100 milljónir punda.
Hinn 25 ára gamli Fernandez þekkir Enzo Maresca, stjóra City, vel en þeir unnu saman hjá Chelsea.
City hefur nú eytt yfir 300 milljónum punda í miðjumenn í sumar, en Elliot Anderson og Ayyoub Bouaddi komu einnig.