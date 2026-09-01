Chelsea kaupir varnarmann á 6,5 milljarð - Lána hann um leið til Palace

Chelsea hefur gengið frá kaupum á hinum 18 ára gamla varnarmanni Honest Ahanor frá Atalanta.
Fabrizio Romano greinir frá því að kaupverðið sé um 40 milljónir punda og að Ahanor muni formlega ganga til liðs við Chelsea í júní 2027.
Þangað til verður hann áfram tengdur Atalanta en er nú á leið til Crystal Palace á láni.
Ahanor er ítalskur varnarmaður og hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína þrátt fyrir ungan aldur. Chelsea hefur undanfarin ár lagt mikla áherslu á að fjárfesta í ungum og efnilegum leikmönnum og þessi kaup falla vel að þeirri stefnu.