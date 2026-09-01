Barcelona staðfestir kaup sín á Jesus frá Arsenal

Barcelona hefur staðfest kaup á brasilíska framherjanum Gabriel Jesus frá Arsenal.
Jesus skrifar undir þriggja ára samning við spænska stórveldið og yfirgefur þar með Arsenal eftir fjögurra ára dvöl í Lundúnum.
Hinn 29 ára gamli Brasilíumaður gekk til liðs við Arsenal frá Manchester City sumarið 2022. Hann lék 123 leiki fyrir Arsenal, skoraði 32 mörk og lagði upp 22.
Jesus varð enskur meistari með Arsenal tímabilið 2025/26 en hafði áður unnið fjóra Englandsmeistaratitla með Manchester City auk fjölda annarra titla.
Ferill hans varð fyrir áfalli í janúar 2025 þegar hann sleit fremra krossband og var frá keppni fram í desember sama ár.
Jesus á einnig langan landsliðsferil að baki með Brasilíu og var meðal annars í liðinu sem vann Copa América árið 2019 og Ólympíugull árið 2016.